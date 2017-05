Rebekka Bakken mag zwar aus dem hohen, oft schnee- und eisbedeckten Norden kommen, aber ihre Musik hat trotzdem nie an Unterkühlung gelitten - auch wenn sie eines ihre Alben einst "I Keep My Cool" taufte. Das Magazin Prinz bezeichnete sie einmal als "das Sinnlichste, was weiblicher Jazz zu bieten hat". Bekannt ist Rebekka Bakken für schonungslos persönliche, unter die Haut gehende Lieder, die sie in immer wieder neue stilistische Gewänder zu kleiden versteht. Mal eher jazzig oder folkig, dann wieder poppig oder sogar countryesk.

Für die Doppel-CD & LP "Most Personal" stellte die Norwegerin letztes Jahr eigenhändig 25 ihrer beliebtesten und persönlichen Lieblingssongs zusammen. Und nun kommt sie mit genau diesem Programm, unter das sie heimlich auch einige neue Stücke "geschummelt" hat, zweimal auf Deutschland-Tournee. Das erste Mal im Mai und dann noch einmal im November. Und das sollte man sich persönlich wirklich nicht entgehen lassen.

Rebekka Bakken "Most Personal"-Tournee 2017: