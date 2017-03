Reyko, bestehend aus Soleil und Igor, ist ein spanischstämmiges Elektro-Pop Duo. Der Zufall führte die beiden in London zusammen, wo beide an verschiedenen Musikprojekten arbeiteten. Nun präsentieren sie mit dem Song "Spinning Over You" ihr gemeinsames Debüt.

Tropische Beats treffen auf feinfühlige Vocals und ergreifende Texte. London trifft auf Barcelona. Die Musik der beiden vereint positive, mediterrane Beats mit gefühlvollen Messages. Um sich herum haben Reyko ein junges und erfolgreiches Team, unter anderem arbeiten sie mit dem erst 21 Jahre alten, bekannten Produzenten Gavin Moss aus Barcelona zusammen.

Alle drei jungen Musiker sind Teil der neuen internationalen Szene in Barcelona, die für ihre positiven mediterranen Sounds bekannt ist. Die unterschiedlichen Einflüsse der beteiligten Künstler führen zu einer einzigartigen musikalischen Symbiose.

Reyko Song "Spinning Over You"

