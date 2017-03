Nachdem das spanischstämmige Duo Reyko vor kurzem ihren Song "Spinning Over You" veröffentlicht hat, folgt nun das Video dazu. Soleil und Igor, die momentan in London leben, präsentieren ein farbenfrohes Video, das mit seiner Aufmachung stark an die Achtziger Jahre erinnert. Produziert wurde das Video von Josep Prat Sorolla, der ebenfalls Spanier ist.