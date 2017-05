Das Elektro-Pop Duo Reyko präsentiert seine erste EP "Spinning Over You (Remixes)". Darauf vertreten sind zwei Remixe ihrer Debütsingle "Spinning Over You": Der Burak Yeter Remix und der Yall Remix. Schaut euch auch das farbenfrohe Musikvideo "Spinning Over You" in coolem Retro Style an.

Reyko EP "Spinning Over You (Remixes)"

