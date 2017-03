Vom Leben in der Großstadt kann Rhys Lewis ein Lied singen - im wahrsten Sinne des Wortes. Der Brite beschreibt in seinem Track "Living In The City" die Schwierigkeiten des Lebens in der Stadt. Über seinen piano-lastigen Track sagt Rhys Lewis selbst: "Es kostet eine ganze Menge Energie in der Stadt zu leben. Es ist teuer, unbarmherzig, unruhig, gelegentlich einsam und ermüdend. Gleichzeitig ist es auch aufregend, unvorhersehbar, spontan, voller Möglichkeiten und übersiedelt von interessanten Menschen." Diese Ambivalenz zeigt der Sänger auch im Video zum Track, in dem es sowohl melancholische als auch positive Momente gibt.

Zwischen London und Nashville

Rhys Lewis ist ein Songwriter mit Herzblut: Für seine Tracks reist er regelmäßig zwischen London, Nashville, L.A., Stockholm und Berlin hin und her und holt sich somit jede Menge Inspiration. Vor "Living In The City" gab es von ihm die Debüt-Single "Waking Up Without You" zu hören, mit der Rhys Lewis bereits seine musikalische Vielfältigkeit unter Beweis stellte.

Rhys Lewis-Single "Living In The City"

