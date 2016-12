Am 24. September 2016 fand auf dem "Great Lawn" des New Yorker Central Parks das Global Citzen Festival statt. Das Benefiz-Festival trumpfte mit einem Line-Up der Extraklasse auf - allen voran "Kiss It Better"-Sängerin Rihanna, die die rund 60.000 Besucher des Events restlos begeisterte.

Rihanna begeistert mit Hits wie "Diamonds", "FourFiveSeconds" und "Love On The Brain"

Bereits in den ersten Sekunden dieser Mitschnitte wird klar: Nicht nur Robyn Fenty hatte bei diesem Festival "Love On The Brain". Wunschlos glückliche Gesichter ziehen sich wie ein roter Faden durch die Crowd, die wie bei "FourFiveSeconds" immer wieder in Sing-Alongs verfällt. 21 Tracks lang war die Setlist der 28-Jährigen, die gewohnt exzentrisch in einem Nadelstreifen-Jumpsuit von Adam Selman und grünen Samtheels von Manolo Blahnik die Masse begeisterte. Ein weiteres Highlight des Abends: Weil RiRi etwas mehr Zeit in der Maske benötigte als gedacht, sprang kurzerhand Coldplay-Sänger Chris Martin ein und performte den Prince-Song "Raspberry Beret".

Das Global Citizen Festival: diese Künstler waren außerdem mit dabei

Das Global Citizen Festival ist ein Benefizkonzert, das mit Hilfe von Musik ein Bewusstsein für globale Probleme schaffen will. Genreübergreifend erheben bei dem eintägigen Festival weltbekannte Künstler ihre Stimmen gegen die Armut, für Umweltschutz, Bildung und Gleichberechtigung - und damit sei nur eine handvoll der Themen genannt, die sich die Macher ans Herz gelegt haben. Neben Rihanna performten Kendrick Lamar, Rihanna, Yusuf Islam aka Cat Stevens und Coldplay-Frontmann Chris Martin gemeinsam mit Pearl Jams Eddie Vedder auf dem kostenlosen Festival. Tickets bekam man nur, wenn man im Gegenzug hierfür Fotos, Videos und Texte über den Kampf gegen Armut las und weiter verbreitete.

