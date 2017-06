DJ Khaled - Wild Thoughts feat. Rihanna, Bryson Tiller

DJ Khaled tut es wieder: Nach Justin Bieber ("I'm The One") holt er sich mit Rihanna den nächsten Superstar. Damit aber noch nicht genug, denn auch Bryson Tiller ist auf dem neuen Track "Wild Thoughts" zu hören. Angelehnt ist der Song an Santanas Hit "Maria Maria". Doch nur bei der Veröffentlichung wollten es die Musiker nicht belassen: Sie präsentieren uns auch gleich die Visualisierung zu "Wild Thoughts". Im Video, welches in Miami von Colin Tilley gedreht wurde, sieht man sowohl DJ Khaled und Bryson Tiller, als auch Rihanna. Passend zum Titel zeigt sich Rihanna gewohnt sexy und legt heiße Tanzschritte mit jeder Menge Tänzern hin.