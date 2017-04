Gerade mal 15 Sekunden ist er lang, der Teaser, den Rise Against mit der Überschrift "Donnerstag" auf ihrer offiziellen Facebook-Seite posteten. Und trotzdem randvoll mit Hinweisen darauf, dass die Punk-Band etwas in den Startlöchern hat: Der Teaser enthält einen kurzen Schnipsel eines Tracks sowie eines Videos. "Are We Not Brave Enough?", zu deutsch "Sind wir nicht mutig genug?", singt Frontmann Tim McIlrath. Es sind wieder beißend ehrliche Lyrics, wie wir sie von dem Quartett aus Chicago gewohnt sind. Und zum krönnenden Abschluss des kurzen Clips lesen wir die Worte "The Violence". Worauf Rise Against damit wohl hinweisen wollen? Wir werden es am Donnerstag erfahren.