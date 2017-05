Rise Against spielen die Songs ihres neuen Albums noch vor der Veröffentlichung von "Wolfes" in sehr intimem Rahmen: Erlebt die US-Punk-Band am 29. Mai 2017 live im SO36 in Berlin - und am 2. Juni 2017 im The Garage in London. Tickets für die beiden Konzerte sind ab Freitag den 12. Mai 2017 ab 10 Uhr im Vorverkauf unter riseagainst.com/tour erhältlich. Wer sich das neue Rise Against-Album "Wolfes" über den Onlinestore der Band vorbestellt, erhält Zugang zu einem Vorabverkauf, der am Mittwoch den 10. Mai 2017 ab 16 Uhr startet.

29. Mai 2017: Berlin, SO36

02. Juni 2017: London, The Garage

▶ Ab Freitag, 12. Mai 2017, 10 Uhr: Hier Tickets für Rise Against vorbestellen

▶ Rise Against-Album "Wolfes" im Onlineshop der Band vorbestellen