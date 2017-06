House On Fire - (Audio Video)

Es ist noch gar nicht so lange her, da ließen Rise Against die Katze aus dem Sack - oder besser gesagt, den Wolf: Am 9. Juni 2017 erscheint ihr neues Album "Wolves", aus dem wir als ersten Vorboten "The Violence" hören durften. Jetzt legt die Punkband um Sänger Tim McIlrath nach: Zu dem erst wenige Tage alten zweiten veröffentlichten Track "House On Fire" gibt es jetzt ein Lyric-Video. Und das ist noch nicht alles: Mit "Welcome To The Breakdown" präsentieren sie nun den dritten Song aus Album Nummer Acht.

The Violence - (Lyric Video)

Der Wolf als Sinnbild des Widerstandes

Je näher das Release-Datum von "Wolves" rückt, desto klarer wird, was wir melodisch von der LP erwarten dürfen. Wofür das Sinnbild des Wolfes steckt, verrieten Rise Against bereits in einem Statement auf ihrer Facebook-Seite: "Die Songs dieses Albums sind der Soundtrack zu der Jagd, auf der wir sind. Unsere Ideen haben starke Zähne, unsere Visionen starke Klauen. Unser Appetit nach Veränderung ist unersättlich" heißt es dort. Worte einer Band, die seit ihrer Gründung 1999 nie die Augen vor globalen sozialen und politischen Misständen verschlossen hat. Und sie ermutigen damals wie heute zu Rückgrat, Loyalität und Toleranz. Denn wo ein Wille ist, da ist schließlich auch einen Weg - und Rise Against sind bereit, ihn zu gehen.

Rise Against Song "Welcome To The Breakdown"

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music

Rise Against Album "Wolves "

▶ bei Amazon

▶ bei Media Markt

▶ bei Saturn

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music

▶ bei Spotify

▶ bei EMP