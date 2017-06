Gerade ist das neue Album "Wolves" erschienen, da dürfen sich Fans von Rise Against schon wieder freuen: Noch in diesem Jahr kommt die Band aus Chicago für Konzerte nach Europa, um neue und alte Songs in München, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und Berlin sowie auf einigen Festivals live zu performen.

"Wolves" (Live)

"Wolves": Songs mit einer Mission live in Deutschland erleben

Mit "Wolves" legten uns Rise Against ein Album vor, das weit mehr enthält als fast ein Dutzend Tracks, die Spaß machen. Es ist ein Longplayer, der wachrüttelt: Er prangert politische und soziale Missstände an, ruft zum Widerstand und zum stark sein auf. Rise Against haben eine Mission und sie lassen euch daran Teil haben - auf ihren Tonträgern, aber vor allem auch live: Das durften rund 600 Fans vor Kurzem erst bei einer energiegeladenen Show im SO 36 in Berlin am eigenen Leib erfahren. Im August 2017 dürft ihr euch bei drei Festival-Auftritten schon einmal aufwärmen, im November kommen Rise Against nämlich wieder für fünf Konzerte nach Deutschland. Der Vorverkauf der Tickets startet am 16. Juni 2017.

Alle Konzert-Daten im Überblick

Festivals:

11.08.2017 Taubertal, Rothenburg o.d. Tauber

12.08.2017 Rocco Del Schlacko, Püttlingen-Köllerbach

13.08.2017 Eschwege, Open Flair

Konzertdaten:

14.11.2017 München, Zenith

15.11.2017 Frankfurt, Festhalle

17.11.2017 Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

18.11.2017 Hamburg, Sporthalle

19.11.2017 Berlin, Velodrom

Rise Against Album "Wolves "

▶ bei Amazon

▶ bei Media Markt

▶ bei Saturn

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music

▶ bei Spotify

▶ bei EMP