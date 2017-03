Nachdem Rob Zombie pünktlich zu Halloween letztes Jahr die Zuschauer geschockt und begeistert hat, folgt jetzt der Soundtrack zum Film auf Vinyl.

Der 28 Titel umfassende Soundtrack wurde von Rob Zombie produziert und enthält 8 exklusive Tracks, die von Zombie selbst mitgeschrieben und zum Teil auch aufgenommen wurden mit der Zusammenarbeit von John Five, Bob Marlette und Chris "Zeuss" Harris. Auch andere bekannte Songs von Künstlern wie z.B. James Gang, Lynyrd Skynyrd und The Mamas And The Papas sind auf der Platte enthalten.

Durch den Soundtrack hindurch ziehen sich außerdem immer wieder fesselnde Sprachpassagen aus dem Film, um den Hörern auch zu Hause eine gruslige Atmosphäre bieten zu können.



Der Soundtrack erscheint am 14. April 2017 auf Vinyl und ist auch digital erhältlich.



Der Film erscheint am 02. März 2017 auf DVD, BluRay und 3D BluRay.