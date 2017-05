Ganz in seinem Element - Rolando Villazón ist zu Gast im Festspielhaus Baden-Baden

Die Oper "La Clemenza di Tito" von Wolfgang Amadeus Mozart gilt seit dem 19. Jahrhundert als eine seiner beliebtesten Opern. Zarte Romantik und wunderschöne Melodien prägen das Werk. Bei der festlichen Baden-Baden Gala kann man die Oper in diesem Jahr hochkarätig besetzt in konzertanter Fassung erleben.

Die besten Mozart-Stimmen der Gegenwart, wie Sonya Yoncheva, Joyce Di Donato, Regula Mühlemann, Tara Erraught und Adam Plachetka, versammeln sich um Rolando Villazón, der in dem feierlichen Kontext in der Rolle des Titus Vespasianus als erklärter Mozart-Verehrer an seinen Opern-Zyklus anknüpft, den er aktuell gemeinsam mit dem Dirigenten Yannick Nézet-Séguin und dem Chamber Orchestra of Europe einspielt.



Sieben späte Mozart-Opern haben sich die Künstler vorgenommen, zuletzt stand 2016 "Le Nozze di Figaro" auf dem Programm. Die Produktion wurde im Festspielhaus in Baden-Baden ungekürzt aufgeführt und als echte Mozart-Sternstunde gefeiert. Die Deutschen Grammophon präsentiert das Ereignis auf drei CDs in voller Länge.

Tickets für die diesjährige festliche Baden-Baden Gala am 6. und 9. Juli 2017 gibt es bereits jetzt im Vorverkauf:http://ticket.festspielhaus.de/eventim.webshop/webticket/seatmap?tokenName=CSRFTOKEN&eventId=6029&language=de