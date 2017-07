Rolando Villazón und Yannick Nézet-Séguin zurück in Baden-Baden

Die Vorfreude ist groß: Als ein Highlight der Festspiele in Baden-Baden gilt dieses Jahr zweifelsohne die konzertante Aufführung der von Mozart 1790/1791 komponierten Oper "La Clemenza di Tito" am 6. sowie 9. Juli im Festspielhaus. Besetzt ist die Produktion mit ausgewiesenen Mozartexpertinnen und -experten: Neben Tenor Rolando Villazón werden die Mezzosopranistin Joyce DiDonato, die Sopranistinnen Marina Rebeka, die für die erkrankte Sonya Yoncheva einspringt, und Regula Mühlemann sowie Tara Erraught und Adam Plachetka zu bewundern sein. Die Leitung des Ensembles sowie des RIAS Kammerchores und des Chamber Orchestra of Europe wird Dirigent Yannick Nézet-Séguin übernehmen.

Villazón und Nézet-Séguin setzen Mozart-Reihe fort

Bereits vor einigen Jahren initiierten Nézet-Séguin und Villazón eine Reihe an Mozart-Produktionen im Rahmen der Baden-Badener Festspiele, die sie nun mit "La Clemenza di Tito" weiterführen. Bisher sind bei Deutsche Grammophon die Aufnahmen von "Don Giovanni", "Così fan tutte", "Die Entführung aus dem Serail" und "Le nozze di Figaro" veröffentlicht worden.

