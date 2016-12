­­Die App "In der Weihnachtsbäckerei" bietet Musik, Spiel- und Rätselspaß für die Adventszeit. Als Initiator der App hat Rolf Zuckowski insbesondere darauf geachtet, mit dem spielerischen Zeitvertreib auch das Mitsingen, die Kreativität und das Geschick der Kinder zu fördern. Um nun allen Fans und Interessierten die Möglichkeit zu geben, einen Eindruck der vorweihnachtlichen App zu geben, ist ab heute eine kostenlose Testversion für Android und iOS erhältlich.

Gratis App-Version von Rolf Zuckowskis Weihnachtsbäckerei

Wer die Weihnachtsbäckerei-App ausprobieren möchte, kann in der kostenlosen App-Version das Mini-Spiel "Konzerthaus" entdecken. Gemeinsam mit der ganzen Familie kann man dort das Lied "Fröhliche Weihnacht (Macht euch bereit)" anstimmen. Mit einem animierten Orchester und dem eingeblendeten Text erlernt man spielerisch Melodie und Text des Weihnachtsliedes.

Entdeckt individuell auf die App abgestimmte Weihnachtslieder von Rolf Zuckowski

Wem die Light-Version der "In der Weihnachtbäckerei"-App gefallen hat, findet noch mehr fantasievolle Spiele und Wimmelbilder sowie Musik von Rolf Zuckowski in der kostenpflichtigen Premium-App. Musikalisch begleitet wird diese von acht teils neu aufgelegten und speziell auf die App abgestimmten Weihnachtsliedern von Rolf Zuckowski, der zugleich als Stimme des Weihnachtsmannes durch die Spiele führt.

Findet das geheime Plätzchen-Rezept aus dem Kinderlied "In der Weihnachtsbäckerei"

In der App unterstützt ihr den Weihnachtsmann bei der Suche nach seinen Helferlein. Macht euch in sieben liebevoll gestalteten Mini-Spielen auf die Suche nach ihnen. Wem es gelingt, alle zehn einzufangen, kann das streng geheime Plätzchen-Rezept aus dem Kinderlied "In der Weihnachtsbäckerei" von Rolf Zuckowski aufdecken. So folgt auf das gemeinsame Spielen und Rätseln hoffentlich auch noch Back-Spaß mit der ganzen Familie zur Einstimmung auf die Adventszeit und Weihnachten.

Liebevolle Gestaltung der Kinder-App durch Illustratorin Julia Ginsbach

Den Animationen der sieben Mini-Spiele liegen handgefertigte Zeichnungen der renommierten Illustratorin Julia Ginsbach zu Grunde, die mit größter Sorgfalt eine traumhafte Winterlandschaft, adventliche Figuren und die Weihnachtsbäckerei erschuf.

