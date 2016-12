Auf mehr als 50 Jahre Bandgeschichte blicken The Rolling Stones zurück - auf fünf Dekaden, prall gefüllt mit spektakulären Bühnenoutfits, Instrumenten, Kunst und Memorabilia. Mit mehr als 500 Ausstellungsstücken begeistert die erste internationale Stones-Ausstellung "Exhibitionism" ab sofort im West Village in New York sowohl ihre Besucher als auch Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood und Charlie Watts.

Ein Drumkit, zahlreiche Bühnenoutfits und ein Apartment

"An jeder Ecke wartet eine Erinnerung" - so beschreibt Keith Richards sein eigenes Begehen der Austellung. Kein Wunder, denn Kuratorin Ileen Gallagher hat es es geschafft, den "guten alten Zeiten" mit Artefakten aus Mode, Musik und Film wieder neues Leben einzuhauchen: Den Besucheraugen präsentieren sich unter Anderem unzählige Bühnenoutfits, Memorabilia jeglicher Art, Backstage-Artefakte, das erste Drumkit von Charlie Watts, das Tagebuch, in dem Keith Richards 1963 akribisch seine wilden Erlebnisse mit der Band niederschrieb, und sogar eine detailgetreue Nachbildung des ersten Londoner Apartments, in dem die Band 1962 gemeinsam lebte.

Fashion, Kunst und Rock'n'Roll

Zwischen den Rolling Stones und der Kunst- und Modewelt findet seit jeher eine Symbiose statt, so scheint es. Mick, Keith, Ron und Charlie inspirierten und ließen sich immer wieder inspirieren - von namhaften Modehäusern wie Prada, Dior oder Alexander McQueen ebenso wie von Künstlern wie Jeff Koons und Andy Warhol. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Ausstellung vor ihrem Umzug nach New York rund 350.000 Besucher in die berühmte Londoner Saatchi Gallery zog. Für alle deutschen Fans: Soeben meldete sich das legendäre Quartett mit seiner neuen Single "Hate To See You Go" zurück. Das dazugehörige Blues-Album "Blue & Lonesome" erscheint am 2. Dezember 2016.

The Rolling Stones Album "Blue & Lonesome"

