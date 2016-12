Die blaue Zunge erstürmt die Chartspitze: The Rolling Stones erobern mit ihrem neuen Studio-Album "Blue & Lonesome" in dieser Woche direkt die Offiziellen Deutschen Albumcharts. "Blue & Lonesome" ist bereits das zehnte Album, mit dem die Rocklegenden hierzulande Platz 1 erreichen. Die Cover-Versionen bekannter Blues-Legenden wie Jimmy Reed, Willie Dixon, Eddie Taylor, Little Walter und Howlin’ Wolf haben die Stones in nur drei Tagen in London aufgenommen: Dabei kehrt die Band zu ihren Wurzeln zurück und widmet sich jenem Genre, das schon immer die Basis ihres Schaffens dargestellt hat.

Macht euch "Blue & Lonesome": The Rolling Stones setzen sich die Zunge auf

Wer den Chart-Erfolg von The Rolling Stones teilen will, kann sich das "Blue & Lonesome"-Logo für seine Facebook-Fotos holen: Die herausgestreckte Zunge ist seit Jahrzehnten das Markenzeichen der Band und erstrahlt jetzt in neuem Blau. Den Icon gibt es nun als Upload für eure Facebook-Bilder. Sympathischer Weise machen es Mick, Keith, Ron und Charlie via Facebook vor. Dafür müsst ihr nur euer Lieblings-Foto hochladen, das Zungen-Icon darauf platzieren und schon könnt ihr ein wahrer Stones sein.

The Rolling Stones Album "Blue & Lonesome"

