Am 30. und 31. Dezember 2016 erwartet The Rolling Stones-Fans ein großartiges Highlight: arte und 3Sat zeigen "Havana Moon - The Rolling Stones Live in Cuba" - einen Musikfilm, der bisher nur am 23. September 2016 in ausgewählten Kinos zu sehen war und seit dem 11. November 2016 auf DVD / BluRay erhältlich ist. Am 25. März 2016 gaben die Rolling Stones ein riesiges kostenloses Open-Air-Konzert vor Hunderttausenden Fans in Havanna, Kuba - und das als erste Rockband überhaupt. Der unter Regie von Paul Dugdale entstandene Film fasst die Highlights dieses denkwürdigen Live-Events zusammen. Zur Einstimmung auf diese TV-Sensation zur Jahreswende empfehlen wir das aktuelle Nummer 1-Album "Blue & Lonesome" der legendären Musiker.

Seht "Havana Moon - The Rolling Stones Live in Cuba" zu diesem Terminen:

30.12.2016: 21:50 Uhr, arte

31.12.2016: 20:15 Uhr, 3Sat

The Rolling Stones Album "Blue & Lonesome"

