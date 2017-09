Ganz Europa ist im Rolling Stones-Fieber: Mit ihrer "No Filter"-Tournee im Herbst 2017 füllen die legendären Rocker die größten Arenen Europas. In Deutschland gastieren sie am 9. September 2017 live im Stadtpark Hamburg, am 12. September 2017 in München und am 9. Oktober 2017 sind sie in der Esprit Arena in Düsseldorf zu sehen. Das Beste daran? Mit unserem Gewinnspiel könnt ihr live dabei sein.

Pullover, T-Shirts und einen legendären Hauptpreis gewinnen

Zum einen statten wir euch für die drei Deutschland-Konzerte in Zusammenarbeit mit Bravado standesgemäß aus. Ihr könnt eines von drei T-Shirts mit der weltbekannten roten Zunge oder einen von drei Kapuzen-Pullovern mit Bandname und Logo auf Vorder- und Rückseite gewinnen. Dafür wollen wir nur von euch wissen, ob das T-Shirt oder der Pullover zu euch nach Hause geschickt werden soll. Mit ein bisschen Glück habt ihr dann bei den Stones-Konzerten in Hamburg, München und Düsseldorf die perfekte Bekleidung im Schrank oder bestenfalls am Körper.

Zum Anderen verlosen wir unter allen Teilnehmern einen großartigen Hauptpreis: Ein Hauptgewinner darf sich über 1x2 Freikarten für das mit Spannung erwartete The Rolling Stones-Konzert auf der Festwiese im Stadtpark in Hamburg freuen. Einsendeschluss ist Donnerstag, der 07. September 2017.

The Rolling Stones Album "Blue & Lonesome"

