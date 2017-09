#Regram @officialkeef Look out Hamburg, here I come! #StonesNoFilter Ein Beitrag geteilt von The Rolling Stones (@therollingstones) am 5. Sep 2017 um 13:17 Uhr

Die Steine kommen ins Rollen: Sie sind bereit für ihre drei Deutschland-Konzerte der Stones No Filter-Tour und bereits fleißig am Proben. The Rolling Stones posteten über ihren Instagram-Account die ersten Aufnahmen aus Hamburg: Das Auftakt-Konzert ihrer Deutschland-Auftritte findet am Samstag, den 9. September 2017 im Stadtpark unter freiem Himmel statt. Keith Richards hat es sich dafür zwischen seinen Gitarren gemütlich gemacht, während sich Frontmann Mick Jagger bereits zu den Songs des Erfolgs-Albums "Blue & Lonesome" eingroovt. Beim Konzert gibt es neben den neuen Tracks auch eine Vielzahl von Klassikern der legendären Rock-Band zu hören.

Keith Richards im Fragehagel: Von Gitarren-Solos auf Stones-Konzerten und der perfekten Vorbereitung für die Live-Auftritte

Gitarrist Keith Richards verriet kürzlich wie besonders seine Gitarren-Solos auf den Konzerten für ihn sind: In seiner Interview-Reihe "Ask-Keith" beantwortet er regelmäßig Fragen seiner Fans und schwärmte jetzt unter anderem von den tollen Auftritten des ehemaligen Stones-Leadgitarristen Mick Taylor, der dir Band 1974 verließ. Seine großartigen Solo-Riffs geben Keith heute noch Motivation für die riesigen Stones-Konzerte. Mehr spannende Antworten liefert Keith Richard in den Videos auf seiner Webseite.

Die Steine rollen weiter: The Rolling Stones kommen außerdem nach München und Düsseldorf

Am 12. September 2017 geht es für Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts und Ronnie Wood weiter nach München und am 9. Oktober 2017 kehren The Rolling Stones zurück und spielen in der Esprit Arena in Düsseldorf das dritte und letzte Deutschland-Konzert.

The Rolling Stones Album "Blue & Lonesome"

▶ bei iTunes

▶ bei Apple Music

▶ bei Amazon

▶ bei Spotify

▶ bei Saturn

▶ bei Mediamarkt

▶ bei JPC