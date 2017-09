Am 29. September 2017 setzt Eagle Rock Entertainment mit "From The Vault – Sticky Fingers: Live At The Fonda Theatre 2015" von den Rolling Stones die erfolgreiche Serie "From The Vault" fort. "Sticky Fingers: Live At The Fonda Theatre 2015" ist die fünfte Veröffentlichung aus einer Reihe von Livemitschnitten aus dem Archiv der Stones, die hier nach und nach zum ersten Mal offiziell erscheinen, und kommt zeitgleich als DVD, Blu-ray, DVD+CD, DVD+3LP sowie als Digital Video und Digital Audio heraus. Diese fantastische Sammlung enthält Klassiker wie Brown Sugar, Wild Horses, Start Me Up, Jumpin’ Jack Flash, Bitch, Dead Flowers, When The Whip Comes Down u.v.m.

Die aktuelle Fortsetzung der gefeierten “From The Vault”-Reihe präsentiert ein wirklich einzigartiges Event in der langen und ereignisreichen Geschichte der Rolling Stones: Am 20. Mai 2015 spielte die Band zum ersten und bisher einzigen Mal das komplette Sticky Fingers-Album live, im Fonda Theatre in Hollywood, Kalifornien. Die Show fand anlässlich der Reissue von Sticky Fingers statt und war gleichzeitig das Eröffnungskonzert der zweimonatigen Rolling Stones Zip Code Tour durch Nordamerika. Die intime Atmosphäre im Fonda Theatre war ein krasser Kontrast zu den riesigen Stadien, in denen sie den Rest der Tour auftraten, und so war es ein ganz besonderer Abend für die Fans, die das Glück hatten, ein Ticket ergattert zu haben.

Die DVD & Blu-ray enthält Interviews mit den Bandmitgliedern, und dazwischen Livematerial. Auf der CD- bzw. 3LP-Version befindet sich der komplette Auftritt. Als Bonus gibt es auf der DVD & Blu-ray einige Tracks aus dem Konzertfilm: All Down The Line, When The Whip Comes Down, I Can’t Turn You Loose.