Von Berlin Köpenick nach Hongkong: Romano ist zurück und hat eine neue Single dabei: "Copyshop" kommt mit Minimalbeat und Maximaltext - und vor allem mit einem dermaßen sehenswerten Musikvideo, auf das die Beschreibung Kurzfilm am treffensten passt. Vor der beeindruckenden Kulisse der chinesischen Metropole haben sich der Berliner Rapper, Regisseur Jakob Grunert, Musikproduzent Moritz Friedrich, Kameramann Raphael Beinder und weitere Kreative auf ein Experiment eingelassen.

Zehn Minuten beeindruckende Bilder: Romano zeigt "Copyshop"-Kurzfilm

Unter dem Namen Übermut Project haben sie ausprobiert, was alles möglich ist, wenn man das gewohnte Umfeld verlässt und sich kreative Freiräume auftun. In Kollaboration mit dem kantonesischen Rapper MastaMic und der Producerin Friendly Liu ist in der Megacity Hongkong etwas großartiges entstanden. Oben im Player könnt ihr den zehnminütigen "Copyshop"-Clip in voller Länger sehen, der im Rahmen der Fête de la Musique im Berliner Open Air Kino Mitte am 21. Juni 2017 Premiere feierte.

"Copyshop": Neues Romano-Album ab dem 8. September 2017

Wie auch in Interview-Sequenzen im Video deutlich wird, ist der Copyshop für Romano mehr als nur ein Ort, an dem man seine Bachelorarbeit drucken lässt, oder den Schufa-Nachweis kopiert. Er ist fester Teil seiner Biografie und der virtuelle Ort, an dem die Geschichten und Gestalten des neuen Albums "Copyshop" zusammenfinden. Es geht um Megacities, Stereotypen, kreative Freiräume, Rap-Musik, die Copyshop-Biographie von Romano und natürlich um die Kopie von der Kopie von der Kopie von der Kopie. Es erscheint am 8. September 2017. Weitere Infos folgen in Kürze.

Romano Single "Copyshop"

▶ bei Google Play

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes