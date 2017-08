Minimalbeats und Maximaltexte in Albumlänge: Romano, der Rapper mit den beiden Zöpfen, kündigt für den 8. September 2017 ein neues Album an, das bereits vorbestellbar ist. "Copyshop" heißt es - genauso also, wie der bereits vorab veröffentlichte Titeltrack, der eines der wohl sehenswertesten Musikvideos dieses Jahres bekommen hat. Vor zwei Jahren tanzte der Rapper aus Köpenick raus aus dem Vorort und rein in die Welt. Er rappte über Metalkutten und einen Klaps auf den Po. Auf seiner neuen Platte zeigt er sich nun als Musiker, der immernoch was zu erzählen hat.

Romano: "Der Weichspüler ist heute überall angekommen"

Auf "Copyshop" geht es um die Kopierläden, in denen Romano bis 2013 am Laserdrucker stand - und um die Erkenntnisse, die er dort über die Welt gewann, während er die Menschen bei ihren Anstrengungen zur Vervielfältigung beobachtete. Romanos Album vereint elf feine Wummertracks, die er im Winter 2016 / 2017 nach einer ausgedehnten Tour durch die Herzen aufgenommen hat. "Der Weichspüler ist heute überall angekommen", kommentiert er seine neuen Tracks. "Das Kantige fehlt. Ich hoffe, dass es der ein oder andere in meiner Musik noch hört."

Romano Album "Copyshop"

