Am 8. September veröffentlicht Romano auf seinem neuen Album "Copyshop" elf brandneue Songs. Klar, dass der schöne General aus Köpenick mit Tracks wie "Mutti" auch auf Tour kommt. Und die wird groß, denn mit seinen Wummertracks umarmt Romano die ganze Welt, bis sie zu seinen verqueren Liedern zuckt und tanzt und nickt und wippt.

Von Berlin auf die Bühnen des Landes: Die Romano Tour 2017

Ende Oktober ist es soweit: Romano rappt sich quer durch Deutschland und macht auch einen Abstecher in die Schweiz und nach Österreich. Bevor es soweit ist, gibts nach dem Album-Showcase im Berliner Club Säälchen noch eine Runde Romano-Beats zum abgehen für die Hauptstadt: Am 24.08. steht Romano im Rahmen des Pop-Kultur-Festival auf der Bühne in der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg. Alle folgenden Konzerttermine seht ihr hier im Überblick:

25.10. Dresden, Scheune

26.10. Leipzig, UT Connewitz

27.10. Erfurt, Kalif Storch

28.10. Nürnberg, Nürnberg Pop - Festsaal Künstlerhaus

30.10. Graz, PPC

31.10. Wien, Grelle Forelle

02.11. München, Strom

03.11. Freiburg, Waldsee

04.11. Stuttgart, Wizemann Club

06.11. Frankfurt, Zoom

07.11. Köln, Gebäude 9

09.11. Berlin, Columbiahalle

10.11. Hamburg, Docks

11.11. Bremen, Tower

12.11. Hannover, Musikzentrum