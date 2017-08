Nachdem Romano kürzlich bereits seinen Song "Mutti" veröffentlicht hat, gibt es nun ein Musikvideo zum Beat-geladenen Track. Und so wie wir es inzwischen vom Rapper mit den beiden Zöpfen gewöhnt sind, hat es auch dieses wieder gewaltig in sich. "Wer hat die Hosen an, wild wie ein Dobermann? - Mutti!": Im Clip zeigt Romano die Königin der Vorstadt beim Frisör, beim Shoppen und bei allem, was Mutti halt so macht. Dabei heizt die Dame allen ordentlich ein: Egal ob Pfleger, Kneipengänger oder Autoverkäufer - Mutti verschont niemanden.

Umgesetzt wurde das Video von Regisseur Justin Izumi. Der Filmemacher hat bereits Musikvideos mit Künstlern wie Bosse (Video "Dein Hurra"), Leslie Clio (Video "I Couln't Care Less") und Norma Jean Martine ("No Gold") gedreht. Im Clip wird Romanos Mutti von der Film- und Theaterschauspielerin Katharina Thalbach dargestellt. Der Song "Mutti" stammt aus Romanos Album "Copyshop", das am 8. September 2017 erscheint. Den Titeltrack - zu dem es ebenfalls ein großartiges Video gibt - könnt ihr euch daraus ebenfalls bereits anhören.

Romano Album "Copyshop"

