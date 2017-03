Aus Sicht des Klaviers, das im Room 29 steht, loten die beiden musikalischen Koryphäen auf charmante Art und Weise die emotionalen Untiefen der ehemaligen Bewohner des Zimmers mit der Nummer 29 aus.

Nach den bereits erschienenen Tracks "Tearjerker" und "The Tearjerker Returns" liefert das Duo mit dem Track "Room 29", zu dem es ein Musikvideo gibt, einen weiteren Einblick in sein Projekt. "Room 29" ist der Titeltrack und Namensgeber des mit Spannung erwarteten Albums.

Der Track entführt mit sanfter Klaviermusik des kanadischen Pianisten und Komponisten Chilly Gonzales in das Chateau Marmont unter der kalifornischen Sonne, umgeben von Palmen. Die ruhige, bedachte Stimme von Jarvis Cocker lädt ein, sich im Zimmer an Brezeln und Minibar zu bedienen. Dann beginnen die Begegnungen mit den berühmt-berüchtigten Gästen und die Reise in die vergangenen Tage Hollywoods.