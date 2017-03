Die zwei Koryphäen der modernen Musikgeschichte bedienten sich für ihr Projekt an den Geschichten der berühmten und auch berüchtigten Gäste des Zimmers mit der Nummer 29 im legendären Hotel Chateau Marmont in Hollywood. In der nächsten Woche spielen die beiden Musiker drei Konzerte in der Volksbühne Berlin. Zusätzlich ist das Duo am 28. März im Rahmen eines Kurzkonzertes im KulturKaufhaus Dussmann in Berlin zu sehen, bei dem Chilly Gonzales und Jarvis Cocker ihren vom alten Hollywood inspirierten Liederzyklus präsentieren.

Wann: Dienstag, 28. März

Beginn: 17 Uhr

Wo: Kulturbühne

Dussmann das KulturKaufhaus

Friedrichstraße 90

10117 Berlin

Der Eintritt ist frei.

Videopremiere zu "Clara"