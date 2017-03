ROTBLOND „Wer liebt, gewinnt“40 Jahre nach Gründung des weltweit erfolgreichen weiblichen Gesangduos Baccara, gibt es in Deutschland wieder ein Duo, und zwar eines mit Können, Ausstrahlung und Hitpotential: Kerstin Merlin und Melanie Wolf sind ROTBLOND. Kerstin und Melanie haben sich als 10-jährige Schülerinnen im Internat der Staatlichen Ballettschule Berlin kennengelernt und wurden beste Freundinnen. Melanie kommt aus Berlin und Kerstin aus Luckenwalde (Brandenburg). Die beiden kleinen Tanzmäuse träumten damals schon davon, die Bühnen zu erobern. Doch nachdem beide ihre achtjährige Ausbildung an der Staatlichen Ballettschule Berlin mit Diplom bestanden hatten, trennten sich ihre Wege. Und Kerstin und Melanie verloren sich aus den Augen…

Kerstin und Melanie machten über viele Jahre eigene Karrieren. Melanie ist die Primaballerina des Deutschen Fernsehballetts und tanzte bis heute in über 350 Fernsehproduktionen, darunter bei der „Carmen Nebel Show“, „Wetten, dass..?“, bei Florian Silbereisen, „Carreras Gala“, „50 Jahre ZDF“ und vielen mehr. Sie gastierte sogar beim berühmten Pariser Varieté „Moulin Rouge“ und in der Deutschen Oper Berlin. Kerstin Merlin entdeckte nach der Ballettschule ihre Liebe zum Gesang, trat als Schlagersängerin schon in vielen TV-Shows auf und moderierte bis 2015 die tägliche Musiksendung „Schlager XXL“ bei Gute Laune TV. Die BILD kürte sie 2011 zum „schönsten Gesicht des deutschen Schlagers“ und sah in ihr - auch wegen der roten Haare - die neue, junge Andrea Berg.

Vor einem Jahr trafen sich die beiden attraktiven Freundinnen aus der Staatlichen Ballettschule zufällig bei einer TV-Show. Und hier entstand die Idee für ROTBLOND. Produzent der Erstlingswerke ist kein Geringerer als der Berliner Hitfabrikant, Mathias „Matze“ Roska, der u.a. Andreas Gabalier und Nik P. produziert. Mit der ersten Single „Wer liebt, gewinnt“ werden Kerstin und Melanie nun gemeinsam als ROTBLOND durchstarten. Der Refrain geht sofort ins Ohr, ist tanzbar und hat Hitqualitäten:

„Wer liebt, gewinnt, ich spür nur Rückenwind

Denn ich zog das große Los mit Dir, was mal war, ich lass es hinter mir“

„Wer liebt, gewinnt, ein Blick von Dir genügt

Und ich geh als Sieger durch das Ziel, weil ich weiß, mein Joker heißt Gefühl“

ROTBLOND wird eine spannende neue Klangfarbe in die Schlagerwelt einführen.

Die Single „Wer liebt, gewinnt“ wird ab dem 24. März digital erhältlich sein.