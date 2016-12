Ryan Adams ist zurück: Der amerikanische Singer-Songwriter kündigt mit "Prisoner" sein mittlerweile 16. Studio-Album an. Insgesamt liefert er zwölf Tracks auf der neuen Platte ab, die am 17. Februar 2017 erscheint und ab jetzt vorbestellbar ist. Was hinter dem neuen Release steckt, verriet uns der Sänger, der seit jeher Rock, Folk und Alternative gekonnt mischt, in einem besonderen Interview mit der kleinen Katze Lil BUB, deren YouTube-Show ein absolutes Highlight ist:

Ein Album über Sehnsucht

Thematisch befasst sich Ryan Adams auf "Prisoner" vor allem mit der Sehnsucht und erklärt somit auch den Titel: "Ich habe über die verschiedenen Arten von Sehnsucht nachgedacht und was es bedeutet, ein Gefangener der eigenen Sehnsucht zu sein." Entsprechend melancholisch und nachdenklich zeigt sich der Grammy-nominierte Künstler auf seinem neuen Werk: "Mir ist klar geworden, dass ich traurige Songs liebe. Ich habe es akzeptiert, dass ich mich immer in diese Richtung bewege, wenn ich schreibe." Einen ersten Vorgeschmack auf den Sound erhalten wir mit dem Track "Do You Still Love Me?".

Die Tracklist sowie das Cover zu "Prisoner" gibt es hier zu sehen:

1. Do You Still Love Me?

2. Prisoner

3. Doomsday

4. Haunted House

5. Shiver and Shake

6. To Be Without You

7. Anything I Say To You Now

8. Breakdown

9. Outbound Train

10. Broken Anyway

11. Tightrope

12. We Disappear

"Prisoner"-Cover

