Mit "Prisoner" veröffentlicht Ryan Adams am 17. Februar 2017 sein 16. Studio-Album und präsentiert sich damit mal wieder von einer neuen Seite. Es geht um Sehnsucht und Melancholie in den zwölf Songs der Platte. Als erste Single wurde der Track "Do You Still Love Me?" veröffentlicht, der vor allem durch die eingängige Hook besticht. Einen weiteren Vorgeschmack auf "Prisoner" liefert der amerikanische Singer-Songwriter mit dem zweiten Song "To Be Without You", in dem er etwas ruhigere Töne anschlägt.

Mit "Doomsday" liefert Ryan Adams einen weiteren Einblick in sein neues Werk - und der ist ganz schön romantisch. "Auf dich würde ich 1000 Jahre warten", beginnt Adams den Track, der durch den Einsatz einer Mundharmonika besticht und deutliche Folk-Einflüsse beinhaltet. "Ich musste diese Songs schreiben, um weiteratmen zu können", verriet der Künstler über die emotionale Platte. Wer das neue Album jetzt schon im digitalen Format vorbestellt, erhält die drei Tracks bereits zum Download.

