Ryan Adams überzeugt mit seinem neuen Album "Prisoner" auf ganzer Linie. Die emotionalen Tracks seines mittlerweile 16. Studio-Albums funktionieren auch live bestens. Das bewies der Amerikaner jetzt in der Tonight Show von Jimmy Fallon. Dort performte er "Do You Still Love Me?", die erste Single von "Prisoner" und sorgte für einen ganz besonderen Moment in der Sendung. Vieles mehr über das Ryan Adams-Album "Prisoner" gibt es hier zu lesen. Das Musikvideo zu "Do You Still Love Me?" könnt ihr außerdem hier nochmal ansehen:

