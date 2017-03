Sie ist 18 Jahre alt, stammt aus Pennsylvania, ist bereits ein Disney-Star: Singer-Songwriterin Sabrina Carpenter präsentiert uns mit "Thumbs" eine weitere Auskopplung aus ihrem zweiten Studioalbum "EVOLution". Im Video zu dem Upbeat-Track tanzt sie ausgelassen durch eine New Yorker U-Bahn. Passt haargenau, denn "Thumbs" ist wie gemacht für den Dancefloor. Wer jetzt schon einen Ohrwurm hat, der darf sich freuen, denn ihr könnt Sabrina bald live erleben: Am 21. Mai 2017 spielt sie ein Konzert im Luxor in Köln.

Sabrina Carpenter Album "Evolution"

