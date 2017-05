Mit etwas Glück könnt ihr bei unserem Gewinnspiel eines von drei Saltatio Mortis Fanpaketen mit Geschenken für euch und euren besten Freund oder die Lieblingsschwester gewinnen. Diese enthalten jeweils ein Herren-Shirt, ein Damen-Shirt und ein dreiteiliges Armbänderset aus der aktuellen Saltatio Mortis Bravado-Kollektion.

Saltatio Mortis hoch drei: Gewinnt euer Fanpaket

Alle der brandneuen Shirts sind in schwarz gehalten und bestechen durch aufwändige Drucke: Die Herrenshirts "Keine Sieger" kommen mit blauen Vorder- und Rückdruck im Totenkopfdesign daher. Für die Damen gibt es jeweils ein "Pipeheart"-Shirt mit gelbem Herzaufdruck, ein "Wild und Frei Phönix"-Shirt mit auffälligem Rückenausschnitt und ein "Red Star" Tanktop. In unserem Backstage-Bereich findet ihr das Gewinnspiel, beantwortet einfach die Frage und ab geht es in den Lostopf!

▶ Hier gehts zum Saltatio Mortis Gewinnspiel