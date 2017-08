Neuer Sommer, neuer Sommerhit: Nachdem Sam Feldt ziemlich genu vor einem Jahr mit "Summer On You" den perfekten Hit zur warmen Jahreszeit geliefert hat, folgt nun der nächste Streich. Mit seiner neuen Single "YES" präsentiert der niederländische DJ auch 2017 groovige Sommer-Beats. Für den Track hat Sam Feldt sich Musiker Akon ins Boot geholt, herausgekommen sind zweieinhalb Minuten Gute-Laune-Melodie und elektonische Reggeaton-Beats, die zum Tanzen einladen und ab sofort auf allen gängigen Plattformen zum Kauf und Stream bereit stehen. YES!

Sam Feldt feat. Akon Song "YES"

