Zwei Jahre nach seinem legendären James-Bond-Titelsong "Writing's On The Wall" und seinem erfolgreichen Debütalbum "In The Lonely Hour" aus dem Jahr 2014 meldet sich der britische Singer-Songwriter Sam Smith wieder aus dem Studio zurück: Die Single "Too Good At Goodbyes" ist ab sofort erhältlich.

Jimmy Napes und Stargate fungierten dabei als Co-Writer und schufen gemeinsam mit Sam Smith ein atemberaubendes Werk. Der emotionsgeladene Song handle von einer Beziehung Smiths: "Im Grunde genommen geht es darum, wie man immer besser darin wird, damit umzugehen, wenn der andere Schluss macht, man einen Korb bekommt. Ist ja schon eine ganze Weile her, seit ich meinen letzten Song veröffentlicht habe, aber ich glaube, dass diese Single ganz gut die Richtung aufzeigt, in die ich als nächstes aufbreche."

Sam Smith: So stimmgewaltig und emotionsgeladen, wie wir ihn lieben

Auch wenn sich Sam optisch einer Wandlung unterzogen hat, klingt die Single so stimmgewaltig und emotionsgeladen, wie eh und je. Nicht umsonst gewann der Superstar seit seinem Debüt-Album "In The Lonely Hour" unter anderem einen Academy Award, einen Golden Globe, drei BRIT Awards, vier GRAMMY Awards, drei Billboard Music Awards und sechs MOBO Awards.

Live-Shows in intimem Abiente

Um seinen Fans nach der langen Pause möglichst bald mehr neues Material präsentieren zu können, zelebriert Sam seine Rückkehr ins Rampenlicht bereits in den nächsten Tagen mit einer Reihe von intimen Live-Shows in London, New York, Los Angeles und Berlin:

11. September – Los Angeles

13. September – New York City

15. September – London

18. September – Berlin

