Sam Smith veröffentlicht den Videoclip zu "Too Good At Goodbyes", bei dem Luke Monaghan Regie führte. Wie der Song selbst, gehen die emotionalen Bilder unter die Haut. Der Clip öffnet mit Sam im Studio, wie er nachdenklich am Klavier eine Melodie einsingt. Die nächsten Szenen zeigen verschiedene Paare, sich umarmend, tanzend, küssend und schließlich voneinander abwendend - also Beziehungen, die auf schmerzliche Weise gerade dabei sind, in die Brüche gehen. Auch Sam lässt sich eng umschlungen mit einem unbekannten Liebsten sehen und drückt ihn melancholisch an sich. Das Video erinnert an unsere eigenen gescheiterten Lieben und trifft damit genau ins Herz.

Sam Smith Single "Too Good At Goodbyes"

