Heute erscheint von Samy Deluxe die Special Edition seines Albums "Berühmte letzte Worte" als Doppel-CD. Mit von der Partie sind, neben dem Repertoire von "Berühmte letzte Worte", der neue Track "Rapsupamacht", die vier One Take Wonder und die sieben Songs von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert". Seit gestern ist das Musikvideo "Rapsupamacht" raus, das in New York City gedreht wurde. Coole Aufnahmen von Samy in der Weltmetropole. Schaut mal rein!

Samy Deluxe Album "Berühmte letzte Worte" (Special Edition)

