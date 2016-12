Mit etwas Glück gewinnt ihr bei uns die limitierte Deluxe Box zum Samy Deluxe Album "Berühmte Letzte Worte". Diese Box sieht nicht nicht nur gut aus, sondern hält auch allerlei Schönes parat, das jedes Fanherz höher schlagen lässt.

Deluxe hoch 3: Gewinnt die limitierte Fanbox

Neben dem Album und einer Bonus CD mit 3 Extra-Tracks enthält die Box auch eine DVD mit einem Mitschnitt des einmaligen "Samy Deluxe + Freunde - 20 Years On Stage" Konzerts aus Hamburg. Ihr wollt sehen wie Samy zusammen mit Jan Delay und Denyo von den Beginnern die Songs "Hammerhart" und "Füchse" zum Besten gibt? Kein Problem! Nehmt an unserem Gewinnspiel teil und vielleicht gehört schon bald eine der drei deluxen Fanboxen euch! Oben drauf gibts neben der DVD außerdem einen Graffiti Marker, Postkarten, ein Poster und Sticker. Eurer Kreativität sind also keine Grenzen gesetzt!

Hier könnt ihr am Samy Deluxe Gewinnspiel teilnehmen