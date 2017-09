Whoop whoop! Das Wochenende startet mit fetten Neuigkeiten: Samy Deluxe und MTV haben sch zusammengetan und kündigen ein gemeinsames MTV Unplugged für den Sommer 2018 an. Wir freuen uns schonmal auf die derbste Rap-Show, die jemals ohne Strom gespielt wurde.

Samy Deluxe: "Live zu spielen, kreiert eine ganz andere Art von Freiheit"

Auf Samys Bucket List stehen nicht viele Dinge, aber MTV Unplugged war immer einer dieser Karrieremomente, die er sich unbedingt noch erfüllen wollte. Wie geil sich so eine Show ohne Kabel anfühlt, weiß Samy schon durch seinen Gastauftritt beim MTV Unplugged von Kumpel Max Herre. Daher war die Marschroute schnell klar und er hat sie offenherzig in seinen Interviews geteilt. Es gab verschiedenste Optionen Akustik-Produktionen mit anderen Partnern zu realisieren, aber ohne MTV fühlte es sich einfach nicht richtig an. Es waren schließlich die MTV Unplugged Konzerte, die für so viele Künstler der Ritterschlag waren, und jetzt ist es Zeit Mr Deluxe endgültig zum musikalischen Sir zu küren:

"Musik nicht nur abzuspielen, sondern wirklich live zu spielen, kreiert eine ganz andere Art von Freiheit und Energieaustausch mit dem Publikum. Es ist einfach noch viel mehr im Moment. Manchmal kommt alles zusammen und es ist grandios und manchmal klappen Dinge nicht, aber es entstehen dafür neue Sachen. Das hast Du nicht, wenn alles von Platte kommt. Ich habe zwar trotzdem oft meinen DJ dabei, aber am liebsten habe ich eine Band die geilen Hip Hop spielt - meine Band, die DLX Band."

Rap ohne Samples und Synthesizer beim MTV Unplugged

So ist es auch wichtig für Samy Deluxe, dass sein MTV Unplugged trotz der Instrumentierung eine richtige Rap-Show wird. Die beste Referenz hierfür sieht er in Jay-Zs MTV Unplugged, weil dieser mit der Unterstützung der Roots Band die Integrität des Genres gewahrt hat, obwohl Rap fast ausnahmslos entweder auf Samples oder Synthesizern basiert. Samy Deluxe hat im Laufe der 18 Jahre seit dem ersten Album mit Künstlern aus fast allen wichtigen Bereichen und Subkulturen des Hip Hop zusammen gearbeitet, wenn ein deutscher Rapper erfahren und kreativ genug ist, ohne Strom eine krasse Hip-Hop Show auf die Beine zu stellen, dann er.