Deutschlands erfolgreichste Band steht seit ihrer Gründung für Mannschaftsgeist und den Glauben an höhere Ziele. Auf dem vierten Studio Album loten Santiano die Grenzen ihrer Welt aus: Seite an Seite mit den großen Entdeckern und Abenteurern der Geschichte stoßen die Männer aus dem Norden dabei ohne Scheu bis in die Tiefen der Meere vor.

Während die jüngste Tournee im Frühjahr Unplugged gespielt wurde, setzen sich für das neue Album die Zahnräder im Maschinenraum wieder in Bewegung. Mit vollem Sound und ihren einzigartigen Refrain-Chören bleiben Santiano ihrem Stil auf dem neuen Album jede Sekunde treu, ob in großen Balladen, leichtfüßigem Irish-Folk oder kraftvollen Rocksongs. Sie beschwören in ihren Texten die Gemeinschaft zwischen der Band und ihren vielen treuen Fans, und nehmen darüber hinaus jeden in die Mannschaft, der bereit ist, mit ihnen für die richtige Sache zu kämpfen, und das auch in stürmischen Zeiten!

Santiano setzen in allen Bereichen der hiesigen Musiklandschaft Maßstäbe: Seien es ihre allesamt auf Nummer-1 der Charts platzierten Alben oder ihre legendären Konzert-Tourneen. „Im Auge des Sturms“ erscheint nun am 13.10.2017 und wird der einzigartigen Erfolgsgeschichte dieser Band ohne Frage ein weiteres Kapitel hinzufügen. Zack Ahoi!

Jetzt hier "Im auge des Sturms" von Santiano vorbestellen: https://umg.lnk.to/ImAugeDesSturms