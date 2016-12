Nach den Singles "Monster Lead Me Home" und "Satellite" veröffentlicht die Exil-New-Yorkerin und Wahl-Berlinerin Sara Hartman heute mit "From The Other Side Of The World" einen weiteren Vorboten ihres 2017 erscheinenden Debüts.

Video "From The Other Side Of The World" gibt Einblicke in Sara Hartmans Leben zwischen Tournee und Familie

Auf "From The Other Side Of The World" verarbeitet Sara Hartman das Heimweh, das sie trotz ihres Karriere-Höhenfluges manchmal beschleicht. Ihre neueste Single hat die 20-Jährige daher ihrer jüngeren Schwester, die den Spitznamen Spee trägt, gewidmet, von der sie momentan viele Kilometer und Stunden trennen. Im dazugehörigen Video, das ebenfalls heute Premiere feiert, sieht man die beiden Geschwister nicht nur via Skype kommunizieren, sondern auch etliche Zeichnungen, die Spee von ihrem großen Vorbild gemalt hat. Eine Zeichnung davon hat es auf das Singlecover geschafft.

"From The Other Side Of The World" ist das nunmehr dritte Video von Sara Hartman. Seht euch auch die Videos "Satellite" und "Monster Lead Me Home" an.

Sara Hartman Song "From The Other Side Of The World"

