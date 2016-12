Das bereits mit dreifach-Platin ausgezeichnete Nummer 1-Album "Muttersprache" von Sarah Connor erscheint jetzt in einer Special Deluxe Version mit sechs neuen Songs. Darunter die Hit-Single "Bonnie & Clyde", ein Duett mit Henning Wehland, und "I'll Be By Your Side" zusammen mit Jazz-Superstar Gregory Porter, sowie vier weiteren bisher unveröffentlichten Songs im hochwertigen Digipak. Des Weiteren erscheint "Bonnie & Clyde" heute auch als 2-Track-CD.

Sarah Connor über die Freundschaft und die musikalische Zusammenarbeit mit Henning Wehland

Sarah Connor und Henning Wehland verbindet eine besondere Freundschaft, auch abseits der Bühne, die die beiden Künstler nun mit ihrem allerersten gemeinsamen Song feiern. "Bonnie & Clyde" ist eine Hommage an Unerschrockenheit und wahre Freundschaft. Zwei gegen den Rest der Welt und für die Ewigkeit. "Ich kenne Henning schon sehr lange und wann immer wir uns begegnet sind, hatten wir sehr warme und schöne Gespräche", beschreibt Sarah Connor ihre langjährige Verbundenheit mit Henning Wehland. "Wir haben uns jedes Mal vorgenommen, irgendwann mal zusammen zu schreiben. Das haben wir nun getan und ich war selbst überrascht, wie leicht es uns gefallen ist und was für ein schöner Song dabei herausgekommen ist."

