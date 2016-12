Es gibt verschiedene Motivationen einen Song zu schreiben, eine Vielfalt an Themen die in Liedern behandelt werden und somit auch verschiedene Botschaft die somit transportiert werden. Die Sarah Connor Single "Augen Auf" ist ein Titel der in die Tiefe und unter die Haut geht. Er zeigt Missstände, Leid und Probleme auf, zeitgleich ist er ein Appell an Mitgefühl, Menschlichkeit und Toleranz.

Mit dem Kauf der Single "Augen Auf" am RTL Spendenmarathon beteiligen

Sarah Connors Botschaft lautet ganz klar: "Das hier ist dein Leben, nur du kannst es bewegen", denn jeder hat die Chance die Welt tagtäglich ein wenig besser zu machen. Deswegen wird der Song "Augen auf" vom Album "Muttersprache", den diesjährigen RTL-Spendenmarathon als Kampagnensong unterstützen. Darüber hinaus spenden Sarah Connor & Universal Music für jede verkaufte Single-CD 1,50 € an das RTL Wir helfen Kinder-Projekt. Die 2-Track CD enthält neben dem Original auch noch die Live Version "Augen Auf", zu der Sarah Connor heute auch gleich das Video veröffentlichte. Im Song heißt es schließlich treffend: "Liebe wird dich tragen, dein Herz wird lauter schlagen. Wenn du gibst, wenn du liebst."

Sarah Connor Single "Augen Auf" (2-Track-CD)

