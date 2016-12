Sarah Connors mehrfach Platin ausgezeichnetes Erfolgsalbum "Muttersprache" überraschte und begeisterte alte und neue Fans und landete erst kürzlich, anderthalb Jahre nach seiner Veröffentlichung, erneut in den Top 10 der deutschen Charts. Auch auf der Bühne begeistert die Sängerin tausende Fans und genau dieses Live-Gefühl gibt es mit der "Muttersprache - Live" Deluxe Edition jetzt auch für den Fernseher zu Hause.

150 Minuten Sarah Connor Live: Die "Muttersprache - Live" Deluxe Edition

Iim Rahmen ihrer "Muttersprache Tour" trat Sarah Connor im letzten und diesem Jahr in ausverkauften Konzerthäusern auf, wo sie überwiegend neue Songs, aber auch einige aus ihrer englischsprachigen Vergangenheit spielte. Die Welle der Begeisterung ebbt nicht ab, denn auch die Tickets für kommende Shows sind extrem begehrt. Mit der Deluxe Edition vom Album "Muttersprache -Live" dürfen wir nun zu Hause über 150 Minuten live dabei sein, wie Sarah Connor vor malerischer Kulisse ihr Open Air Konzert bei den Filmnächsten am Elbufer aus Dresden präsentiert. Die Deluxe Edition ist sowohl als Doppel-CD plus DVD als auch einzeln als Doppel-CD, DVD oder Blu-Ray erhälzlich und sorgt für gute Unterhaltung in kuschligen Stunden auf dem Sofa...

Sarah Connor Album "Muttersprache - live" Deluxe Edition

▶ Bei Amazon

▶ Bei iTunes

▶ Bei MediaMarkt

▶ Bei Spotify