Ob Sascha Grammel mal seine Haarfarbe überdenken sollte? Ein strahlendes Platinblond stände ihm vor allem jetzt hervorragend! Wieso? Na weil der Erfolgs-Comedian gerade so richtig abräumt was Preise angeht: Platin, Doppel-Platin, Dreifach-Platin, Vierfach-Platin...

Sascha Grammel auf Erfolgskurs mit "Ich find's lustig"

Sein brandneues Programm "Ich find's lustig" wurde erst in der letzten Woche mit einem Platin Award ausgezeichnet, aber das reicht Sascha noch nicht: Auch das Vorgängerprogramm "Keine Anhung" wurde nochmal veredelt. Aber nicht irgendwie, es gab 3-fach Platin für mehr als 150.000 verkaufte Einheiten der Erfolgsshow des einzigartigen Puppet-Comedian. Und auch sein Debütprogramm "Hetz mich nicht" toppt mit mehr als 200.000 verkauften Einheiten und einem Vierfach-Platin Award alle Vorstellungskräfte. Oben drauf gabs auch noch eine weitere Prämierung für sein Programm "Keine Anhung": Da von 2013 bis 2015 alle Live-Termine ausverkauft waren, bekommt der Puppet-Comedian noch einen "Sold Out Award". Über 500.000 Menschen mit gutem Geschmack und Humor, von jung bis alt pilgerten zu den Shows und hatten zusammen jede Menge Spaß. Wir gratulieren, Sascha, Josie und Co.!