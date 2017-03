Der Schandmaul Song "Tjark Evers" feat. Heiner Jaspers vom Nummer-eins-Album "LeuchtFeuer" erzählt die tragische Geschichte des Seemansschülers Tjark Evers, der Weihnachten 1866 unglücklich im ostfriesischen Wattenmeer ums Leben kam.

Schauspieler Max Riemelt spielt "Tjark Evers"

Der junge Mann hatte sich auf dem Heimweg zu seiner Familie versehentlich auf einer Sandbank anstatt auf einer Insel absetzen lassen. Als er dies bemerkte, legte er in die berühmte "Zigarrenkiste", die Evers als Geschenk dabeihatte, vor seinem Ertrinken einen Abschiedsbrief an seine Eltern. Die Geschichte wurde unter dem Titel "Die Zigarrenkiste" von Matthias Klimsa im Jahr 2006 verfilmt. In dem Kurzfilm spielt Max Riemelt die Rolle des Tjark Evers und auch das Schandmaul Video "Tjark Evers" zeigt Filmausschnitte mit dem Schauspieler.