Seit eineinhalb Dekaden verzaubert der Hamburger Musiker und Produzent Christopher van Deylen alias Schiller das Publikum mit seiner ganz besonderen Mischung aus Pop, Ambient und Electro. Mit "Zeitreise" erscheint am 16.12.2016 die allererste Werkschau des deutschen Ausnahmekünstlers, aus der er schon vorab die Lead-Single "Not In Love" auskoppelt.

"Dream Of You", "Leben... I Feel You" oder "Sonne" - nur drei von unzähligen Hits, mit denen Schiller seine Fans regelmäßig zu aufregenden Kurztrips in seinen ganz eigenen Soundkosmos einlädt. Ein Universum von unbeschreiblicher Klangvielfalt, in dem Deutschlands wohl faszinierendster Elektronik-Artist in regelmäßigen Abständen von hochkarätigen musikalischen Gästen wie Peter Heppner, Thomas D., Unheilig oder dem chinesischen Starpianisten Lang Lang besucht wird. Mit "Zeitreise – Das Beste von Schiller" erscheint nun der allererste Querschnitt seines bisherigen Schaffens: Eine mitreißende Reise durch Raum und Zeit, durch traumhafte Melodien, kunstvolle Arrangements und atmosphärische Instrumentierungen in schwerelose Klangsphären, die alle Single-Höhepunkte zu einem kopfkinohaften Gesamterlebnis zwischen epischen Momenten und tanzbaren Elementen vereint - angefangen bei Auskopplungen aus Schillers Anfängen, bis hin zu Tracks der letzten drei Nummer-1-Alben "Sonne", "Opus" und "Future". Die Essenz von Schiller und der ideale Soundtrack zum Träumen und Entspannen.

Als kleiner Vorgeschmack erscheint heute, neben dem Video mit der britischen Sängerin Arlissa, als Vorabauskopplung ein Remake von "Not In Love", das Schiller einem sorgfältigen Sound-Make-Over unterzogen und gründlich entstaubt hat. Als besonderer Bonus sind neben der Hauptsingle ebenfalls drei weitere, absolut hörenswerte Remixe der Tracks "Ruhe (Andrew Bennet RMX)", "Dream Of You (Filatov & Karas RMX)" sowie "Once Upon A Time (Cahill Edit)" enthalten.

Parallel zur Werkschau "Zeitreise – Das Beste von Schiller" erscheint das auf der letzten Hallentour 2016 aufgenommene Livealbum "Zeitreise – Live": Ein fantastischer Rausch aus atmosphärisch-tanzbaren Sounds und atemberaubenden Visuals, die Schiller stimmungsvoll auf CD und DVD einfangen konnte.

Schiller Song "Not In Love" feat. Arlissa

