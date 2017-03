No Lie (feat. Dua Lipa) (Video)

Dancehall-Legende Sean Paul meldet sich mit einem neuen Track zurück. Und er kommt nicht allein: Für "No Lie" bekam der jamaikanische Sänger Unterstützung von "Blow Your Mind"-Sängerin Dua Lipa. Das Video zu dem R'n'B-lastigen Party-Track überzeugt ebenfalls auf voller Länge: Seht den beiden Stars dabei zu, wie sie im Spiegelkabinett performen. Lyrics wie "Don't be shy, take control of me" aus dem Vocal Part von Dua und der Dancehall-Beat stimmen euch perfekt auf den Dancefloor eures Lieblingsclubs ein - und liefern on top noch eine Prise Sommerfeeling.

Sean Paul Single "No Lie feat. Dua Lipa"

