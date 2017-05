Bad Liar (Audio Video)

Selena Gomez veröffentlicht am 18. Mai 2017 ihre neue Single "Bad Liar" und sorgt für eine kleine Sensation beim Streaminganbieter Spotify: Dort könnt ihr euch einen ersten audiovisuellen Eindruck des neuen Songs holen und zwar in Form eines verführerischen Videos. An "Bad Liar" haben Justin Tranter und Julia Michaels mitgeschrieben, die bereits an fünf Liedern von Selenas letzter Platte "Revival" mitgearbeitet haben. Herausgekommen ist ein Herzschmerzsong, der vom Versuch handelt, einen Liebhaber zu vergessen und so zu tun, als sei alles okay. In Wirklichkeit sind die Gefühle aber nicht so einfach abzuschütteln oder zu leugnen.

Selena Gomez Song "Bad Liar"

