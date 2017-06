Bad Liar (Official Video)

Zuerst postete Selena Gomez ein einen mysteriösen Teaser zu ihrer Single "Bad Liar" in der Optik eines Filmplakats. Dazu schrieb sie: "Bad Liar - ein Film. Kommt am Mittwoch." Der Film entpuppt sich nun als außergewöhnliches Musikvideo zum Song, in dem Selena in verschiedene Rollen schlüpft. Im 70s angehauchten Clip spielt sie verschiedene Rollen: eine Schülerin, deren Eltern, sowie eine Lehrerin, in die sich die Schülerin verliebt hat. Am Ende des "Bad Liar"-Videos, welches unter der Regie von Jesse Peretz gedreht wurde, lässt sie uns wissen, dass bald ein weiteres Projekt mit dem Titel "Fetish" folgt. Das "Kill Em With Kindness"-Sängerin nicht nur singen und schauspielern kann, sondern sich auch großartig als Regisseurin macht, stellte sie mit Netflix-Produktion "Tote Mädchen lügen nicht" unter Beweis.

Selena Gomez Song "Bad Liar"

